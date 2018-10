’Ik wil nog alles uit m’n carrière halen…’

Op zijn achtenveertigste slaat Danny de Munk een complete nieuwe weg in zijn carrière in. Ⓒ Hollandse Hoogte

Met ’Toch ff Lekker Zo’ slaat DANNY DE MUNK een totaal nieuwe weg in zijn carrière in. Maar de zanger houdt wel van een uitdaging, is er helemaal klaar voor, ook al moet hij toegeven dat hij het wel spannend vindt. „Ik ben dan wel achtenveertig, maar ik ga wel met mijn tijd mee.”