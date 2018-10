Cynisme Fidan Ekiz over emancipatie verdwenen

„Ik had bij feministen uit het verleden, zoals de Dolle Mina’s, het gevoel dat zij mannenhaters zijn. ’Ach, dat gezeur over mannen’ en ’Was het niet allemaal een beetje te hysterisch?’”, illustreert Fidan haar oorspronkelijke beeld, dat door het maken van Vrouw op Mars is veranderd. „Ik heb heel veel respect voor wat die vrouwen hebben gedaan en voor wat ze hebben bereikt.”

De zesdelige docuserie, die vanaf donderdag 11 oktober te zien is bij BNNVARA op NPO 2, is volgens Fidan ’een ode aan de vrouwen die de weg vrij hebben gemaakt voor vrouwen zoals ik’. „Ik denk dat het programma voor jongere vrouwen wel een eyeopener is. Zelf dacht ik bij het onderzoeken en maken al geregeld: wow, dat was ik bijna vergeten. Of: wat is het eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden dat bepaalde dingen niet konden of mochten.”

Hoewel Fidans beeld over vrouwenemancipatie ’wat genuanceerder en eerlijker’ is geworden, is ze geen ’radicale feministe’ geworden. „Soms vind ik dat wij ook wel heel veel kunnen klagen over mannen.”