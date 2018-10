Domien Verschuuren telt af naar middagshow

De afgelopen weken telde hij de dagen af totdat hij eindelijk weer achter de microfoon mocht plaatsnemen. „Ik ga bij Qmusic de middagshow maken die ik zelf al heel lang in mijn achterhoofd heb zitten. Een programma dat draait om de luisteraar en gemaakt wordt met de luisteraar. De show draait om de dag van vandaag en de avond die gaat komen”, legt Domien uit. „Luisteraars hebben de hele dag gewerkt, geklust of gestudeerd en zien hun vrije avond naderen. Ze zetten de radio een tandje harder voor de laatste loodjes. Ik wil graag een brug slaan tussen het drukke leven van de dag en het relaxte van de avond.”

Domien nam na zijn afscheid bij 3FM vier weken tijd voor zichzelf om zich voor te bereiden op zijn nieuwe middagshow. „Ik vind het spannend. Ik vergelijk het vaak met de eerste schooldag op de middelbare school. Je hebt er lang naar uitgekeken, maar eenmaal door de grote deuren en in de brugklas vind je het ook wel spannend. Ik telde de dagen tot 1 oktober 16.00 uur. Ik weet zeker dat het goed gaat voelen.”

De overstap van Domien Verschuuren van de 3FM-ochtend naar de middag van Qmusic is een van de vele transfers in radioland. Dit jaar is het aantal radiotransfers ongekend. Domien: „Radio is een dominospel. Als er een steentje valt, komt er ruimte en vallen er heel veel. Toch is de grootste transfer natuurlijk het stoppen van Edwin Evers bij Radio 538. Dat is een verandering die het radiolandschap omver gaat ploegen.”