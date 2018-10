Afscheidsmoment voor fans van Koos Alberts

„Koos hield van zijn fans en de mensen om hem heen. Daarom willen we iedereen in de gelegenheid stellen om afscheid van hem te nemen”, zo luidt het bericht. Het afscheid vindt plaats tussen 18.00 en 20.00 uur. De crematie vindt later plaats in besloten kring.

Koos Alberts stierf vrijdag op 71-jarige leeftijd. Hij was al enige tijd ziek.

Bekijk ook: Koos keerde nog EEN KEER naar huis