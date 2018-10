Donald Trump complimenteert Ye na kritiek op show

De rapper was te gast bij de Amerikaanse show Saturday Night Live en beklaagde zich erover dat hij achter de schermen werd beschimpt om het dragen van zijn Make America Great Again-petje, dat hij omschreef als zijn ’Superman cape’. Het fragment werd niet getoond, maar kon wel op een reactie van Trump rekenen.

„Net zoals vele anderen kijk ik niet naar SNL, ook al heb ik het vroeger weleens gepresenteerd. Het is niet grappig meer en biedt nul charme of talent. Het is gewoon een politieke advertentie voor de Democraten. Ik heb begrepen dat Kanye West geweldig was, ook al werd het hem afgeraden zijn MAGA-cap te dragen. Hij is een leider!” aldus de Amerikaanse president.

Ye wond zich in het fragment op over het feit ’dat 90% van de media zich achter de Democraten schaart’. Er klonk boe-geroep uit de zaal toen de rapper zijn verhaal deed. West heeft al jaren grote bewondering voor Trump, die hij vlak na het winnen van de verkiezingen in 2016 ontmoette in Trump Tower. De president noemde Ye op zijn beurt ’een goede man’.

De rapper was te gast bij SNL ter promotie van zijn nieuwe album.