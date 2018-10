ProRail boos om spoorlopers BZV

Ⓒ Twitter

ProRail is niet blij met de uitzending van Boer zoekt vrouw van zondagavond. Daarin was te zien dat enkele deelnemers van het programma over het spoor liepen. De spoorbeheerder gaat contact opnemen met omroep KRO-NCRV, zei een woordvoerder maandagochtend op Radio 1.