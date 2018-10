Prins William trapt balletje in Kenia

De hertog van Cambridge, die per helikopter arriveerde, bezocht in zijn legeruniform soldaten van de Irish Guards, die in Kenia gelegerd zijn. In Laikipia bevindt zich een Brits trainingscentrum. William ontmoette er ook enkele leden van de Keniaanse strijdkrachten.

Na het bijwonen van een trainingssessie was er ook tijd voor ontspanning. William trapte een balletje met de soldaten en had presentjes mee voor een plaatselijk voetbalteam. Zij kregen uit handen van de prins voetbalshirtjes van Aston Villa, Williams favoriete club.

De hertog van Cambridge was de afgelopen week vooral op reis als president van de organisatie United for Wildlife en ambassadeur van Tusk Trust, een organisatie die zich inzet voor het beschermen van de Afrikaanse flora en fauna. William deed naast Kenia ook Namibië en Tanzania aan.