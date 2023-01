In opspraak geraakte David Walliams geen jurylid meer bij Britain’s Got Talent

Eind vorig jaar kwam naar buiten dat Walliams in 2020 „denigrerende en seksueel getinte opmerkingen” had gemaakt over twee kandidaten van de Britse talentenjacht.

Het was eind november nog onzeker of Walliams terug mocht keren achter de jurydesk van Britain’s Got Talent. De komiek bood zijn excuses aan voor het incident en zei dat het ging om „privégesprekken met vrienden.” Walliams was sinds 2012 betrokken bij de talentenjacht.

Carr neemt nu zijn plaats in en voegt zich bij de drie overgebleven juryleden, Simon Cowell, Amanda Holden en Alesha Dixon.