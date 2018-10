’Dit document kan Ronaldo de kop kosten’

Volgens journalist Christoph Winterbach van Der Spiegel, die het verhaal over de verkrachting in eerste instantie naar buiten bracht, beschikt het blad dankzij klokkenluiderswebsite Football Leaks over talloze documenten uit verschillende bronnen, waarop ze hun verhaal baseerden en die tot in den treure gecheckt zijn. Eén van die documenten kon Ronaldo wel eens fataal worden, schrijft Der Spiegel maandag.

Het gaat om een vragenlijst die circuleerde tussen de vele advocaten die zich in 2009 met de zaak bezighielden, na het eerste contact van de advocaat van Kathryn Mayorga met de advocaat van Ronaldo. Een lijst met honderd vragen werd naar Ronaldo en zijn zwager en neef verstuurd. Er circuleren meerdere versies van. De vragen blijven daarin min of meer hetzelfde, maar de antwoorden niet.

Andere antwoorden

In een versie van december 2009 heeft Ronaldo - die in het document genoemd wordt onder de naam Mr. X - het over seks met wederzijdse instemming en geeft hij aan dat er geen aanwijzing was dat de vrouw - aangeduid als Ms. C. - geen seks zou willen of zich er na die tijd beroerd over voelde. Maar in een eerdere versie van september geeft hij andere antwoorden. Hier luidt het antwoord van Mr. X op de vraag of Ms. C. ooit haar stem verhief, gilde of riep: „Ze zei verschillende keren ’nee’ en ’stop’.”

Volgens X lag ze op haar zij. „Ik kwam van achteren in haar. Het was wild. We veranderden niet van houding. 5/7 minuten. Ze zei dat ze het niet wilde, maar ze maakte zichzelf beschikbaar. (...) Maar ze bleef maar ’nee’zeggen. ’Doe het niet’. ’Ik ben niet zoals de anderen’. Na die tijd heb ik mijn excuses aangeboden.” Hij stelt dat ze geen enkele keer gilde of om hulp riep. Op de vraag of ze achteraf zei dat de seks te hard was, antwoordt X.: „Ze klaagde er niet over dat het te hard was. Ze klaagde erover dat ik haar dwong. Ze zei niets over dat ze naar de politie wilde gaan.”

Versies

De versie die uit deze vragenlijst naar voren komt van het verhaal, stemt op belangrijke punten overeen met dat van Mayorga, schrijft Der Spiegel: ze heeft meerdere keren nee gezegd en Ronaldo bood achteraf zijn excuses aan. Toch spreken ze elkaar ook tegen. Zo zegt hij dat zij hem bevredigde met haar hand, terwijl zij dat ontkent. Ronaldo zegt dat er voorspel was in de badkamer. Ook de ontmoeting in de club beschrijft hij anders. Hij zou Mayorga direct in zijn hotel uitgenodigd hebben, zonder telefoonnummers uit te wisselen. Volgens zijn vrienden leek zij op geen enkele manier van slag toen ze later uit de kamer kwam.

