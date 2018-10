KRO-NCRV reageert op spoorlopers BZV

De spoorwegorganisatie sprak schande van de beelden die ’levensgevaarlijk gedrag uitlokken’. KRO-NCRV laat aan Privé weten dat zij in het vervolg geen mensen meer in beeld zullen brengen die over het spoor lopen. „Het betreft hier een stuk spoor dat in bezit is van VSM (Veluwsche Stoomtrein Maatschappij). Wij wisten dat dit spoor op de dag van opname niet werd gebruikt. Maar we zullen dit in het vervolg niet meer op deze manier in beeld brengen zodat het niet tot misverstanden kan leiden.

Bekijk ook: ProRail boos om spoorlopers BZV