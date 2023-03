Komedieserie The Windsors keert terug voor kroning van Charles

In de special is te zien hoe koning Charles, gespeeld door Harry Enfield, zich voorbereidt op de eerste Britse kroning in zeventig jaar. In Californië twijfelen Harry en Meghan ondertussen of ze zullen terugvliegen om de grootse gebeurtenis bij te wonen. Prins William houdt zich op hetzelfde moment bezig met de financiële crisis in het Verenigd Koninkrijk.

The Windsors was tussen 2016 en 2020 drie seizoenen lang te zien op het Britse Channel 4. De reeks nam de Britse koninklijke familie op de hak met fictieve verhalen die waren geïnspireerd op echte gebeurtenissen.