Pip Pellens stopt tijdelijk met sociale media

Naar aanleiding van haar nieuwe theatershow Pip Goes Offline, die vanaf het voorjaar te zien is, plaatst Pip voorlopig geen updates meer. In deze show wil ze haar publiek laten zien dat er ook nog een leven is zonder mobiele telefoon en sociale media. Op haar Instagram heeft Pip al haar berichten verwijderd, behalve de melding dat ze tijdelijk niet actief meer is op sociale media.

„Ik neem een pauze van sociale media en al het andere online. Niet alleen als experiment voor mijn show, maar ook voor iets meer rust en minder afleiding. Soms raak ik verdwaald in de likes, de statistieken, de verkennen-lijst en merk ik dat ik me er niet beter van voel”, aldus Pip.