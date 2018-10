Koningin Letizia deelt wereldbeker uit

De Verenigde Staten ging er in de finale met de winst vandoor na een 73-56 overwinning op Australië. Eerder zondag was er ook reden tot juichen voor Letizia, toen Spanje de wedstrijd om het brons won van België. Na de wedstrijd spoedde ze zich naar de kleedkamer om de Spaanse basketbalsters te feliciteren. Ook was er tijd voor een groepsfoto.

Het wereldkampioenschap basketbal vindt iedere vier jaar plaats. Van de zeventien eerdere edities, won de Verenigde Staten er negen.