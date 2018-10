Zanger Charles Aznavour (94) overleden

Aznavour gaf op 3 maart dit jaar nog, op 93-jarige leeftijd, een concert in een uitverkocht AFAS Live in Amsterdam.

Aznavour werd als Sahnour Aznavourian op 22 mei 1924 uit Armeense ouders in Parijs geboren. Hij verdiende aanvankelijk vooral de kost door voor anderen te schrijven, zoals voor Edith Piaf, in wier geruchtmakende entourage hij zich een tijdje ophield. Eenmaal aan de top, medio jaren vijftig, zou hij daar tot op heden blijven.

Aznavour zong meestal in het Frans en maakte een enkel uitstapje naar het Engels, bijvoorbeeld met She. Groot-Brittannië gaf hem er een platina plaat voor, maar de Fransen hoorden hun kleine (163 cm) grote zoon liever in hun taal. Sur ma vie, La bohème, La mamma, Hier encore, Les plaisirs démodés (Dance in the old-fashioned way), het waren in Frankrijk en elders grote hits, die ook door anderen op de plaat werden gezet.