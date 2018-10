Ⓒ EPA

Hij was een van Frankrijks grootste en beste chansonniers, een van ’s werelds meest en vooral langst geliefde entertainers. Ook na bijna acht decennia bleef hij maar zingen. In maart stond hij nog op de bühne in de Amsterdamse AFAS Live. Nu is het stil. Charles Aznavour, die als voorbeeld diende voor generatie na generatie, werd 94 en stierf als in schitterend glimmend harnas.