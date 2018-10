BN’ers gruwen van fragment Jan van den Bosch

De presentator ontving in zijn show het meisje, dat Dunamis heet, omdat ze geld wil ophalen voor arme kinderen. Daar voerde ze kort een dansje op, totdat Jan haar naar zich toetrok om plaats te nemen op de bank naast hem. Ook fronsten kijkers hun wenkbrauwen bij hoe Jan het meisje opdroeg naast hem te gaan zitten.

„Wtf???”, schrijven Halina Reijn en Eddy Terstall naar aanleiding van het fragment. Georgina Verbaan is niet zo kort van stof en meldt op Twitter: „Al de hele dag misselijk van dat Hour of Power filmpje. Bah.”

Diederik Ebbinge en Ilse Warringa, die beiden bekend zijn van de Luizenmoeder, twitteren: „Gewoon op nationale televisie! #oegandeesje”, en „O mijn god.”

In een reactie laat Jan van den Bosch aan RTL weten: „De momentopname geeft niet de kern weer uit een lang gesprek, n.l. de droom van Dunamis om weeshuizen te bouwen. Ik heb er begrip voor dat sommigen zich storen aan mijn uitspraak wat betreft een klein Oegandeesje, een spontaan moment in het programma. Waarbij ik nadrukkelijk geen negatieve intentie had, en ik betreur deze uitspraak.”