Charles Aznavour in Nederlandse harten en hitparades

Ook The Old Fashioned Way (1973) en She (1974) werden grote hits in ons land. Zijn laatste wapenfeit in de Top 40 is wel Franstalig: Mes Emmerdes uit 1976.

In de Top 2000 van NPO Radio 2 was Aznavour afgelopen jaar nog vertegenwoordigd met twee nummers: She (196e plaats) en Yesterday When I Was Young (plek 995). Drie andere liedjes For Me... Formidable, La Mama en The Old Fashioned Way hebben in eerdere edities van de Top 2000 gestaan.