Rossana en Patrick starten online veiling voor hondjes in nood

Rossana en Patrick Kluivert zetten zich al langere tijd in voor honden in nood. Om het probleem bij de kern aan te pakken start maandagavond om 18.00 uur voorafgaand aan een benefietdiner a.s. vrijdag in Amsterdam, een online veiling waarvan de opbrengsten naar een sterilisatieproject in Curaçao gaan.