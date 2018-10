’Aznavour diep Frans en verknocht aan wortels’

„Zijn meesterwerken, zijn stijl en zijn unieke uitstraling zullen hem lang overleven”, aldus Macron. Hij condoleerde ook Armenië waar Aznavour een nationale held is. De zanger werd in 1924 uit Armeense ouders in Parijs geboren. Hij overleed maandag op 94-jarige leeftijd in zijn huis in het zuiden van Frankrijk.

Hij trad als kind van circa tien jaar oud al op in het restaurantje van zijn ouders. Zijn doorbraak was in de jaren veertig dankzij de zangeres Edith Piaf (1915-1963) die van hem onder de indruk was en hem op sleeptouw nam. Aznavour wordt met zijn 1200 liedjes ook geroemd als dichter. De Franse minister van Cultuur, Françoise Nyssen, zei dat Frankrijk een van zijn grootste dichters heeft verloren.