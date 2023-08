Ziek petekind Rob en Jet de Nijs krijgt stamceldonatie

„Het gaat alleen om leven en liefde. Er voor elkaar zijn, ook als het leven zwaar is. Liefde in al zijn eenvoud. Elkaar vasthouden en uitspreken dat je van elkaar houdt. Belangeloos als het kan, net als de stamceldonor van ’ons’ petekind”, schrijft Jet. „Hij geeft zoals we allemaal zouden moeten doen. Geven omdat je een ander het leven gunt! Vandaag geeft iemand haar de kans op een toekomst.”

Rob en Jet de Nijs hebben de afgelopen maanden flink wat te verduren gekregen. De 80-jarige Rob, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, werd in april in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen. Na twee weken mocht hij het ziekenhuis verlaten.