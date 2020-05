Lady Gaga wilde met diamant van 30 miljoen naar fastfoodzaak

De 34-jarige Gaga had nooit verwacht dat ze met het beeldje voor het nummer Shallow, uit A Star Is Born, naar huis zou gaan. "Mijn zus en ik dronken veel champagne backstage, toen we weggingen had ik dat aan niemand verteld en had ik nog steeds de diamant om."

De geleende steen van Tiffany & Co kwam met een team van beveiligers, dat niet zo blij was met de actie van de zangeres. "Iedereen was geschrokken dat ik hem nog steeds droeg. Toen ik naar Madonna's huis ging (voor een afterparty, red.) keken beveiligers me scheef aan."

Audrey Hepburn

Toen Gaga klaar was met feesten en een snack wilde halen bij Taco Bell, stopten ze haar. "Mijn auto werd aangehouden en de beveiligers van Tiffany haalden hem beleefd van mijn nek."

De gigantische diamant, die eerder om de nek hing van Audrey Hepburn, is het duurste sieraad dat ooit tijdens een uitreiking van de Oscars werd gedragen.