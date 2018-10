Ciara droomt ervan miljardair te worden

„Mijn eerste doel was om ontdekt te worden”, vertelt de zangeres aan Bang Showbiz. „Mijn tweede doel was om 3 tot 4 miljoen platen te verkopen en mijn derde is een lang leven.” En daar blijft het niet bij. „Geen enkele droom is te groot. Ik wil miljardair worden. Ik heb nooit gedacht dat ik dat niet zou kunnen worden vanwege mijn huidskleur of omdat ik een vrouw ben.”

Maar zelfs als het Ciara lukt miljardair te worden, geeft ze toe dat er niets zoveel voldoening geeft als een moeder en vrouw zijn. „Ik denk dat mijn grootste prestatie over tien jaar zal zijn dat ik een succesvol leven heb, omdat ik getrouwd ben en een moeder ben.”