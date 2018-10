Nicolas Cage zag scheiding niet aankomen

„Ik schrok er enorm van”, vertelt de 54-jarige acteur over zijn scheiding in 2016. „Ik zag dit echt niet aankomen. En al die gevoelens, ja die moesten ergens anders heen, dus die uitte ik in mijn werk.”

Aan The Guradian laat hij weten wel nog steeds bevriend te zijn met Alice. „Oh ja, en dat wil ik ook. Ze was nog best jong toen we gingen trouwen en ik ben ook niet boos op haar. Dat is alles wat ik erover wil zeggen. En nu ben ik dis 54 en single. Dat had ik dus niet verwacht.”

Nicolas is overigens niet van plan de liefde te zoeken met de hulp van apps als Tinder. „Absoluut niet. Maar ik zit ook niet op sociale media en de rest wel dus ja, wat moet ik nu?”