Drummer Sigur Rós uit band na beschuldiging

Boyd zegt dat ze de drummer heeft ontmoet in een club en dat ze dronken was. Volgens haar sliepen ze samen in een bed, voor het slapengaan hebben ze nog gezoend. Toen ze de volgende ochtend wakker werd zei ze dat ze merkte dat ze twee keer verkracht was. Ze zegt dat ze ’s nachts te moe en te dronken was om weg te gaan. De vrouw zegt dat ze er niet eerder mee naar buiten durfde te komen maar dat het optreden van Christine Blasey Ford tegen Brett Kavanaugh haar kracht gaf.

Dyrason zegt op Facebook dat hij het mooie werk dat de band doet niet in gevaar wil brengen en daarom eruit stapt. Verder bedankt hij zijn familie en vrienden voor het vertrouwen in hem en vraagt hij boze mensen om zijn familie, en vooral zijn vrouw, erbuiten te houden.