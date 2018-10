Matthijs van Nieuwkerk zichtbaar aangedaan in DWDD

In plaats van de geplande uitzending, is besloten het eerste deel van de show om te gooien en het eerste half uur te besteden aan het overlijden van de Franse zanger Charles Aznavour. Ivo Niehe schoof aan tafel om samen met Van Nieuwkerk te praten over deze muzikale grootheid en herinneringen op te halen. Het valt duidelijk zwaar bij Matthijs. Zijn stem breekt met regelmaat, hij lijkt af en toe zijn emoties weg te moeten drukken en een traan in te slikken en spreekt op een gegeven moment ook uit dat hij een hele zware dag heeft door het nieuws. „Hij was er altijd. Hij zong me naar de horizon. Het is zijn stem die mij altijd weer wist te raken.”

Hoewel de twee op zeer respectvolle manier over Aznavour en zijn muzikale nalatenschap praten, valt zijn gedrag niet bij alle kijkers goed. Op sociale media wordt flink uitgehaald naar Matthijs. „Matthijs je moet Charles Aznavour niet zo opeisen! Daarvoor is hij echt véél te groot, zelfs voor jou”, reageert iemand. Een andere kijker is vooral geërgerd door de strijd die er tussen Ivo en Matthijs lijkt te zijn. „Gesprek der ego titanenstrijd hoor. Matthijs & Ivo. Ik ken hem beter. Nee ik! Ik weet meer over zijn liedjes. Nee ik! Ik weet wat die leuk vind. Nee ik! Ik de weet de meeste anekdotes. Nee ik! Man man man”, schrijft ze.

Gelukkig zijn er ook velen die de uitzending wel waarderen. „Wat een fijne en smaakvolle manier om Charles Aznavour te herdenken. Petje af voor De Wereld Draait Door en al degenen die er aan meewerkten”, reageert iemand. „Schitterende televisie. Oprecht, passievol, bevlogen”, besluit een ander.