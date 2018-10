Felix Meurders blijft bij Spijkers met Koppen

In een verklaring laat BnnVara weten dat ze het afgelopen weekend ’samen met de NPO op zoek zijn gegaan naar een nieuwe radioslot’ voor Felix Meurders. „Vandaag is duidelijk geworden dat we daar op korte termijn geen concreet uitzicht op hebben. Vandaar ons gezamenlijk besluit dat Felix dit programma blijft presenteren totdat een nieuw radioslot gevonden is. Wij gunnen Felix met zijn grote staat van dienst een mooie plek op de Nederlandse publieke radio.”

Meurders is al 24 jaar verbonden aan het programma en zei al eerder helemaal niet weg te willen. Hij werd gesteund door zijn mede-presentator Dolf Jansen die zijn vertrek ’k*t en teleurstellend’ noemde. „Het is een stukje omroeppolitiek en (ook, helaas) zoals dingen gaan”, zei hij. Ook op sociale media werd veel woede en kritiek geuit om Meurders te vervangen. Twitteraars noemden het massaal ’een belachelijk besluit’ en spraken van leeftijdsdiscriminatie

Spijkers met Koppen, dat aanstaande zondag het dertigjarig jubileum viert in Carré, doet het vooral erg goed onder iets oudere luisteraars.