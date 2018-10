Koos Alberts krijgt postuum nieuwe oeuvreprijs

„Binnen de Nederlandstalige muziek zijn heel weinig oeuvreprijzen maar wel heel veel helden”, zegt een woordvoerder van Buma/Stemra over de nieuwe oeuvreprijs. Dat de eerste Helden Oeuvreprijs naar Koos Alberts ging, was al langer duidelijk. „Een groep van vijftig mensen uit het vak - artiesten, producenten, vertegenwoordigers van de labels - koos met een overdonderende meerderheid voor Koos.” De volkszanger kreeg de onderscheiding omdat hij ’heel veel heeft betekend voor de Nederlandstalige muziek’. Dat Alberts al lange tijd ziek was, speelde volgens de zegsvrouw waarschijnlijk ook mee. „Deze prijs is wat persoonlijker dan onze andere oeuvreprijs, de Lifetime Achievement Award.” Die onderscheiding werd vorige maand al door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven overhandigd aan componist Thomas Tol.

De nabestaanden van Alberts, die 71 jaar werd, wisten dat hij maandagavond onderscheiden zou worden. Ze waren er echter niet bij in het Utrechtse TivoliVredenburg, manager Lukassen zorgt ervoor dat de prijs bij de familie komt. Het is de eerste onderscheiding die Alberts wint bij de uitreiking van de Buma NL Awards, die maandag voor de negende keer werden uitgedeeld. „Het is heel dubbel. Het is de eerste keer dat we deze prijs uitreiken en dan gebeurt dit”, stelt de woordvoerder van Buma/Stemra. „Het is voor de familie heel bijzonder dat deze prijs overhandigd is.”

Hollandse Meester

Ook Marco Borsato, André Hazes en Lil’ Kleine werden maandagavond onderscheiden. Borsato pakte met Thuis de award voor meest succesvolle album in het genre populair. In het genre Hollands ging de award naar Hazes’ Wijzer, Lil’ Kleine won in het genre urban met Alleen en Wende Sneijders maakte met Mens het meest succesvolle alternatieve album. De prijzen voor de meest succesvolle singles gingen naar Nielson (Diamant), Wesly Bronkhorst (Trots op jou) en Ronnie Flex feat. Maan (Blijf bij mij).

Jannes ging naar huis met de eerste Buma NL Award in de categorie Levenslied. Marlane werd uitgeroepen tot het grootste talent. Ik moet zuipen! bleek de grootste feesthit, Snollebollekes is de grootste feestact. Ook Jan Smit viel in de prijzen. De Volendammer, die zijn meest recente album Met andere woorden door collega’s liet schrijven, kreeg de Hollandse Meesters Award voor een auteur die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandstalige muziekcultuur.