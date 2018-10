’Johnny de Mol trouwt volgende week’

Eerder werd al wel bekend dat Johnny en Anouk graag in het buitenland zouden willen trouwen op een locatie die voor de familie belangrijk is. Ook liet hij toen weten dat het waarschijnlijk pas in 2019 zou zijn.

Het ziet er nu echter naar uit dat het huwelijk al veel eerder plaats gaat vinden. Linda de Mol lijkt zondag op haar festival namelijk haar mond voorbij te hebben gepraat. „We lopen niet de deur bij elkaar plat, want we zijn heel druk. Volgende week zijn we weer allemaal bij elkaar, want Johnny gaat dan trouwen”, vertelt ze in een interview met Antoinnette Scheulderman.