Felix Meurders is blij dat hij mag blijven

Afgelopen vrijdag maakte de NPO bekend dat de 72-jarige Meurders na 24 jaar afscheid moest nemen van het radioprogramma. Hij zou moeten plaatsmaken voor een nieuwe presentator omdat de NPO een jonger publiek wil aanboren. De NPO kwam maandag op die beslissing terug.

Meurders kreeg alom steun, onder meer van zijn mede-presentator Dolf Jansen die zijn vertrek ’k*t en teleurstellend’ noemde. „Het is een stukje omroeppolitiek en (ook, helaas) zoals dingen gaan”, zei hij. Ook op sociale media regende het boze reacties. Twitteraars noemden het ’een belachelijk besluit’ en spraken van leeftijdsdiscriminatie

In een verklaring laat BnnVara weten dat ze het afgelopen weekend samen met de NPO op zoek zijn gegaan naar een nieuwe radioslot voor Felix. „Vandaag is duidelijk geworden dat we daar op korte termijn geen concreet uitzicht op hebben. Vandaar ons gezamenlijk besluit dat Felix dit programma blijft presenteren totdat een nieuw radioslot gevonden is. Wij gunnen Felix met zijn grote staat van dienst een mooie plek op de Nederlandse publieke radio.”