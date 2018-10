Zware operatie voor Patricia Paay

Journalist Rob Vuurens vertelt aan Shownieuws dat La Paay maandagochtend om 8 uur in een kliniek in Breda is geopereerd. Voorafgaand liet ze aan Vuurens weten erg op te zien tegen de ingreep en zei ze bang te zijn. Patricia moet nog enkele dagen in de kliniek blijven om te herstellen.

Sinds ze vorig jaar van de trap is gevallen, kampt de diva met problemen aan haar heup. Daarvan hoopt ze nu voorgoed verlost te zijn.