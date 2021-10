Britney schrijft ellende van zich af

Saai is het nooit in de wereld die Britney Spears (39) heet. Amper een puber brak ze al door in The Mickey Mouse Club, later scoorde ze als zangeres talloze wereldhits, stortte psychisch volledig in en kwam uiteindelijk onder curatele van haar vader Jamie te staan. Aan dat laatste kwam onlangs, na een jarenlange juridische strijd, een einde. ,,Eindelijk ben ik vrij’’, verzuchtte een dolgelukkige Spears.

Ze heeft nu besloten om haar frustraties van zich af te schrijven en gaat dat doen in de vorm van een roman. Het verhaalt over een vermoord meisje, die zich vervolgens als geest beweegt tussen hemel en aarde. Ze lijdt aan verschillende trauma’s en heeft - ondanks dat ze niet meer leeft - nog altijd helse pijnen.

,,Ze heeft niemand die ze nog kan vertrouwen en probeert er alles aan te doen om te ontdekken waar op aarde nog familie is waar ze wél wat aan heeft’’, aldus Britney, in een voorproefje op sociale media.

Het kan niet anders of het boek is een metafoor voor het leven dat ze de laatste jaren leefde. Of het een succes zal worden, moet nog blijken, maar La Spears - eerder al danseres, zangeres en actrice - heeft bewezen van meerdere markten thuis te zijn. En wie anders kan een dergelijk verhaal beter vertellen dat zijzelf?