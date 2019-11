Robbie Williams brengt eerder kerstplaat uit dan Justin Bieber

In precies dezelfde stijl, met een roze plaatje, verzekert Robbie dat hij al een plaat uitbrengt bij 20 likes. Hij had de lat iets hoger kunnen leggen want inmiddels tikt de zanger met zijn grapje al bijna de 60.000 aan.

Robbie had zijn album overigens al lang aangekondigd. De plaat, getiteld The Christmas Present, ligt op 22 november in de winkels.

Justin is ondertussen nog lang niet bij de beoogde 20 miljoen likes. Hij zit na elf dagen op 11,7 miljoen.