Sia geeft auto aan 16-jarige danseres

„Sweet sixteen. Ik kan niet geloven dat deze auto echt van mij is!”, schrijft de danseres bij een reeks foto’s op Instagram. Ook Sia plaatste een serie foto’s op het sociale medium waarbij ze Maddie een fijne verjaardag wenst.

Het was wellicht te verwachten dat Sia groots zou uitpakken voor de verjaardag van Maddie. De tiener gaf onlangs nog aan dat ze de zangeres als haar tweede moeder ziet. „Ik heb dit jaar meer tijd met Sia doorgebracht dan met mijn eigen familie. We hebben het geweldig samen. Ze leert me te koken en van alles over het leven”, zei ze toen. „Het voelt niet eens als werk als we samen zijn, we hebben echt een speciale band. Ze is mijn tweede moeder.”