Carl Gustaf stuurt condoleances naar Indonesië

Het natuurgeweld heeft afgelopen vrijdag voor een enorme ravage gezorgd in het gebied. Er zijn minstens 844 doden te betreuren. Dat cijfer is volgens de rampenbestrijdingsdienst gebaseerd op het aantal overledenen dat is geïdentificeerd. Het daadwerkelijke dodental ligt vermoedelijk veel hoger, mogelijk in de duizenden.

Zondag toonden koning Willem-Alexander en koningin Máxima ook al hun medeleven. „Wij leven mee met de getroffen families en zijn in gedachten bij hen. Allen die te midden van deze ontreddering hulp bieden aan de mensen die in nood zijn, wensen wij kracht toe”, stond in de verklaring van het koningspaar.