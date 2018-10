GIJS VAN DAM: ’Ik word NOOIT MEER de oude’

Vorig jaar oktober was het kantoor van televisie- en evenementenproducent GIJS VAN DAM nog gevuld met gedreven, creatieve mensen, druk in de weer met grote en ambitieuze projecten. Hoe groot is het contrast, een jaar later. De werkruimte van de media-ondernemer is inmiddels leeg en verlaten, en de opdrachten blijven uit. Aan HP/De Tijd, dat vandaag verschijnt, vertelt Van Dam hoe dat ene telefoontje, op 21 oktober 2017, zijn leven in één klap voorgoed veranderde.

"Het begon met een telefoontje: een stem uit de hel..."

„Ik zat thuis op de bank”, vertelt Van Dam, „één minuut over zes op zaterdagavond. En toen hield de beschaving op te bestaan. Dat moment zal ik nooit vergeten. Ik kreeg een telefoontje met een geblokkeerd nummer. Normaal neem ik die nooit op. Maar ik dacht: er is iets geks, want anders belt iemand niet op dit tijdstip. Dus ik nam op. Ik hoorde een stem uit de hel. Het bleek niemand minder dan de adjunct-hoofdredacteur van Trouw. Hij zei: ’Kunt u rustig spreken?’ En ook: ’U wordt beschuldigd van verkrachting in het kader van #MeToo.’ (...) Nadat hij had opgehangen, dacht ik alleen maar: what the fuck. Het voelde opeens alsof ik van binnen dood was. Alsof alle lucht uit me weggezogen was. Alsof er niks ooit nog leuk zou worden.”

De journalist wilde in eerste instantie niet vertellen om wie het ging, maar belde enkele minuten later terug om te zeggen dat JELLE BRANDT CORSTIUS – die, net als Van Dam, werkzaam was bij Barend & Van Dorp – diegene was die Van Dam van verkrachting had beschuldigd. „Toen was ik heel even opgelucht, want ik dacht: dat was helemaal geen verkrachting. Ik antwoordde: ’Maar dat was vrijwillig. Dat was gewoon een onenightstand.’ Ik heb toen ook meteen gezegd dat we ongeveer even oud waren, dat er geen machtsverhouding was. Dat we dronken waren en daarna seks hadden.”

Ziek

Tijdens het telefoongesprek werd duidelijk dat Van Dam binnen 24 uur moest reageren op een open brief van Brandt Corstius, waarin hij schrijft ’in het prille begin van zijn tv-carrière’ te zijn verkracht. De krant had plannen het desbetreffende artikel op maandagochtend te publiceren. „Toen verdween het laatste restje licht uit mijn leven. Het voelde alsof er een bulldozer over me heen was gereden. Ik wist meteen: dit komt nooit meer goed. Ik heb na die telefoongesprekken twee uur voor me uit zitten staren. Ik wist niet wat ik moest doen. Volgens mij heb ik die eerste zaterdagavond zelfs al aan zelfmoord gedacht.”

Nadat Van Dam in totale paniek een vriendin had gebeld, zag hij nog maar één optie: een advocaat in de arm nemen. „Ik was volkomen verdoofd en kon nauwelijks nog nadenken. Dit was het meest vreselijke wat me ooit was overkomen. Dat realiseerde ik me onmiddellijk.” Er werd vervolgens een mail opgesteld aan Trouw, waarna de krant antwoordde ’af te zien van publicatie op maandag’. M’n advocaat zei: ’Het is gelukt.’ Maar ik wist dat het helemaal niet gelukt was. Die journalist was zo partijdig in de manier waarop hij tegen me sprak. Ik wist dat ze niet zouden stoppen.”

"In het begin vergat ik gewoon te eten, ik was zo ontzettend ziek"

Uiteindelijk kon Van Dam niet anders meer dan het hele verhaal aan zijn moeder voorleggen. „Dat is wel zo’n beetje het allerergste wat je aan een moeder kan vertellen. Bij mijn moeder verdween meteen het licht uit de ogen. Ze geloofde uiteraard dat ik het niet gedaan had. (...) Ik had – en heb – niemand verkracht. Mijn moeder hoopte dat het over zou waaien. Ik wist dat dit niet zou gebeuren.”

Diezelfde avond – op maandag – publiceert de krant het artikel online, waarna Van Dam een dag later wakker wordt van een sms’je van zijn moeder. „Er stond iets op Teletekst. Daar stond het, dat Jelle Brandt Corstius gedrogeerd en verkracht was. Als waarheid. Niemand bedacht dat het weleens niet waar zou kunnen zijn.” De producent duikt uiteindelijk tweeënhalve maand onder bij zijn moeder. „Ze heeft nu nog pillen voor hoge bloeddruk. Ze heeft in het ziekenhuis gelegen, aan de hartbewaking. M’n moeder is er letterlijk ziek van geworden. (...) In het begin vergat ik gewoon te eten, ik was zo ontzettend ziek. Dan duwde mijn moeder letterlijk het eten door m’n mond. Het was terug naar af.”

Schade

Twee dagen na het gepubliceerde artikel verschijnt Brandt Corstius bij De Wereld Draait Door, waar hij bij MATTHIJS VAN NIEUWKERK zijn verhaal doet. Van Dam schuift op zijn beurt aan bij Pauw. „Ik heb mijn goede vriendin gebeld en gezegd dat ik besloten had om te vechten. Ze zei: ’Dat moet ook, want nu heeft ook RTL de kant van Brandt Corstius gekozen.’” Die avond, aan tafel bij JEROEN PAUW, noemt de producer ’de hel op aarde’. „Dat was het engste wat ik ooit had gedaan en ik was er echt heel slecht aan toe. Maar er kwam een wolk van liefde over me heen van vrienden en collega’s die me gewoon geloofden.”

Wanneer eind oktober Van Dam aangifte doet tegen Brandt Corstius wegens smaad en laster, stapt de VPRO-presentator een week later zelf naar de politie om de producer te beschuldigen van verkrachting. Op 19 juli van dit jaar seponeert het OM beide aangiftes, omdat er geen bewijs is voor de aanklachten voor verkrachting en er juridisch geen sprake is van smaad. Van Dam laat het er echter niet bij zitten en dient een nieuwe aanklacht in wegens smaad en laster, omdat Brandt Corstius na het besluit van het OM Van Dam vergelijkt met de gevallen Hollywood-producent HARVEY WEINSTEIN en de onlangs veroordeelde komiek BILL COSBY.

"Schade loopt in de tonnen"

Van het eens zo succesvolle mediabedrijf van Van Dam is inmiddels niet veel meer over. „Ik functioneerde helemaal niet. Hoe moest ik nog met sponsoren voor mijn projecten gaan praten? Ik deed de tv-beelden, maar RTL zei: ’We wachten even af wat het OM ervan vindt’. Dus hoe kan ik dan zo’n event produceren? Ik moet ieder bedrijf dat ik nu benader iets uitleggen. Ik verhuurde mezelf ook nog als freelancer voor moeilijke klussen. Maar ik ben sinds deze zaak nooit meer gebeld. (...) Los van de emotionele schade, ik word nooit meer de oude, heeft het mij mijn bedrijf gekost. Als je het in geld wilt uitdrukken, tonnen, misschien wel miljoenen als het niet meer goed komt.”