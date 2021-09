ADE vreest voor komende editie: ’Er valt al twee jaar onmogelijk te sturen op dit beleid’

„ADE bestaat uit vele crossculturele festivals, clubs, nachtcafés en evenementen. Er valt al twee jaar onmogelijk te sturen op dit beleid, zeker met zoveel aanbod op verschillende locaties. Vorig jaar heeft de overheid twee weken voorafgaand aan ADE de stekker uit het evenement getrokken en we vrezen dit jaar voor eenzelfde scenario zonder gegronde redenen”, aldus Van de Ven en Kennis over het evenement dat vanaf 13 oktober gepland staat.

De organisatie wacht af welke maatregelen demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond gaan aankondigen. „Desondanks zullen we de hoogstwaarschijnlijk onbegrijpelijke maatregelen van vanavond voor de zoveelste keer gaan ontvlechten om te kijken waar de mogelijkheden voor ADE volgende maand liggen.”

Geen dance-events

Maandag meldden ingewijden dat meerdaagse festivals onder voorwaarden weer mogelijk zullen zijn. Ruben Brouwer, de directeur van concertorganisator MOJO, vertelde in Op1 dat De Jonge had gevraagd om ’maar geen dance-events meer te organiseren’.

Van de Ven en Kennis zijn verbijsterd over die uitspraken. „Dit is voor ons het zoveelste bewijs van de minachting die dit kabinet heeft voor de elektronische muzieksector. In juni over de rug van de sector op onmetelijk domme wijze populariteitspunten willen scoren om de vaccinatiebereidheid omhoog te krikken, om het nu via de achterkamer de nek om te willen draaien. Vervolgens negeert dit kabinet de twee grootste protesten van de afgelopen vijftien jaar. Wat ons betreft totale minachting voor het grootste culturele exportproduct van Nederland met deze onderhandse ’deal tactiek’ van de overheid zonder steekhoudende argumenten of juridische gronden.”