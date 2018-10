Simon Cowell redt honden van de slacht

Met behulp van dit geld kon de Humane Society International voor de dertiende keer een hondenslachthuis sluiten. Daarmee heeft de donatie van Cowell ongeveer tweehonderd honden van de slacht gered. Het vlees zou gebruikt worden voor consumptie.

„Zo dankbaar voor Simon”, zegt de organisatie op Twitter. „Met zijn genereuze gift van 25.000 pond komt onze redding dichterbij om de dertien grootste hondenvlees-boerderij te sluiten in Zuid-Korea.” Kort daarna liet HSI weten dat het inmiddels gelukt is de boerderij te sluiten.

Per jaar worden er zo’n achthonderdduizend tot een miljoen honden gegeten in Zuid-Korea. Humane Society International zet zich ervoor in deze gewoonte te stoppen.