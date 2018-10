’Katie Price trekt sociopaten aan’

„De kliniek is echt heel goed voor Katie”, vertelt een bron aan The Sun Online. „Ze zegt dat ze baalt dat ze dit al niet jaren eerder heeft gedaan en denkt dat het haar had kunnen redden van alle jaren met foute mannen, zoals zij noemt. De psychologen hebben haar verteld dat ze sociopaten aantrekt. Niet per se gevaarlijke, maar gewoon mannen die erg vriendelijk lijken, maar uiteindelijk heel nep en emotieloos blijken. Omdat ze zelf een narcist is, trekken zij elkaar aan.”

De bron legt uit dat ze hulp krijgt om te werken aan haar gedrag en om dit soort mensen te herkennen. „Er is haar verteld dat als een man haar zegt dat haar topje te diep is, behalve als ze zelf om zijn mening vraagt, dat ook al een vorm van mishandeling is. Ze moet leren zelf de controle op haar leven te krijgen en niet afhankelijk te zijn van een ander.”