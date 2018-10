Ronnie Flex wint de Ticketmaster Award 2018

Aukina Buining, directeur Ticketmaster: „Dit jaar hebben we gekeken naar de artiest waarbij wij de snelste groei zagen vergeleken met voorgaande jaren. Eind 2014 verkochten wij voor het eerst een show van Ronnie Flex, voor een zaal waar ongeveer 700 man in past. Dit jaar zijn het vele zalen meer, vele tickets meer en als klap op de vuurpijl eind dit jaar zelfs een show voor 6.000 man samen met zijn band Deuxperience. Daarmee is hij de terechte winnaar en bovendien de eerste hiphopartiest die deze prijs in ontvangst mag nemen.”

De Ticketmaster Award is een jaarlijkse onderscheiding voor een Nederlandse artiest die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van ticketverkoop. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het aantal verkochte tickets maar ook naar de groei van de artiest en hoe gewild de tickets zijn. De Ticketmaster Award wordt sinds 2015 uitgereikt tijdens de Buma NL Awards. Eerdere winnaars waren Guus Meeuwis in 2015, Marco Borsato in 2016 en André Hazes in 2017.