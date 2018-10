Dit zijn de grote winnaars van de BUMA NL Awards

Nieuw zijn de categorieën Helden Oeuvreprijs die naar Koos Alberts ging en Beste Act Levenslied die gewonnen werd door Jannes. Eerder had Thomas Tol uit handen van Minister van OC&W Ingrid van Engelshoven al de Lifetime Achievement Award mogen ontvangen.

Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur: “Vorig jaar hebben we doelbewust gekozen om de muzikale focus van Buma NL te verbreden. En met succes. Nu draait Buma NL om de genres Hollands, Populair, Urban en Alternatief. Dat geldt ook voor de Awards die we uitreiken aan componisten en uitvoerende artiesten. De Awards zijn een belangrijke erkenning voor het talent en het behaalde succes en onderstrepen het belang van het werk van componisten en uitvoerende artiesten voor de Nederlandse muziekcultuur. Buma NL is daarmee – nu voor de negende keer – echt dé plek waar makers en uitvoerende artiesten in alle genres elkaar ontmoeten, verbindingen leggen, van elkaar leren, samenwerkingsverbanden aangaan en ook elkaar waarderen voor de Awards die er gewonnen worden.”

Winnaars Buma NL Awards 2018

-Meest Succesvolle Album – Populair: Marco Borsato – Thuis

-Meest Succesvolle Album – Hollands: André Hazes – Wijzer

-Meest Succesvolle Album – Urban: Lil’ Kleine – Alleen

-Meest Succesvolle Album – Alternatief: Wende – Mens

-Meest Succesvolle Single – Populair: Nielson – Diamant

-Meest Succesvolle Single – Hollands: Wesly Bronkhorst – Trots Op Jou

-Meest Succesvolle Single – Urban: Ronnie Flex ft Maan – Blijf Bij Mij

-Grootste Feesthit: PartyFrieX ft. Schorre Chef – Ik Moet Zuipen!

-Beste Act Levenslied: Jannes

-Beste Producer: Waylon van der Heijden

-Grootste Talent: Marlane

-Grootste Feestact: Snollebollekes

-Helden Oeuvreprijs: Koos Alberts

-Lifetime Achievement Award: Thomas Tol

-Buma/Stemra Hollandse Meesters Award: Jan Smit

-Industry Award: Tom Peters