Jan Slagter steekt bij Pauw sigaret op

Het zou zijn laatste moeten zijn; hij grijpt de stoppen-met-rokencampagne Stoptober aan om te proberen voor altijd te stoppen met roken. „Zeg het maar, wat voel je nu?”, vraagt Jeroen Pauw terwijl Slagter zijn laatste sigaret opsteekt. Pauw krijgt daarop het droge antwoord: „nou, ja, niks natuurlijk.” Maar, vervolgt Slagter „Dit is voor mij wel een belangrijk moment, dit is het moment waarbij ik vaarwel zeg tegen iets dat voor mij ook wel heel lang een vriend is geweest. Dat zeg ik heel eerlijk, een vriend en een vijand.”

De omroep Max-baas rookt al 25 jaar. Met hem stoppen zijn vrouw, zijn zoon en nog tien medewerkers van Omroep MAX. Slagter is niet de enige BN’er die stopt met roken deze maand. Ook actrice Katja Schuurman en presentator Kees van der Spek gaan de uitdaging aan. Verder heeft iedereen die dat wilde, zich kunnen inschrijven.

De actie van Slagter kan nog een staartje krijgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) was eerder een onderzoek gestart naar FVD-Kamerlid Theo Hiddema, die tijdens een uitzending van het programma Dit was het nieuws een sigaret had gerookt. Uiteindelijk zijn er tegen het AvroTros-programma geen stappen ondernomen. Of Pauw hiermee wegkomt, zal nog moeten blijken.