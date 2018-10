Alexander McQueen-docu start met succes

Het is daarmee de beste opening voor een modedocumentaire ooit in Nederland, maakte distributeur Paradiso Films dinsdag bekend. Andere modefilms, zoals Dior & I, The September Issue en Diana Vreeland: The Eye Has to Travel, trokken in het eerste weekend maar een paar honderd bezoekers.

De documentaire McQueen belicht het buitengewone leven, werk en talent van de iconische Britse modeontwerper. Aan de hand van interviews met vrienden en familie en unieke archiefbeelden schetst regisseur Ian Bonhote een beeld van zijn opkomst en ondergang.

Alexander McQueen viel op door de vaak morbide thema’s die hem inspireerden en zijn uitzinnige presentaties. Hij werkte voor meerdere modehuizen en produceerde in zijn topjaren bijna maandelijks een nieuwe collectie. In 2010 pleegde de zwaarmoedige Brit zelfmoord, vlak na de dood van zijn moeder met wie hij heel hechte band had.