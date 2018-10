Jelle Brandt Corstius onthulde naam Gijs van Dam

In de open brief in Trouw waarin Brandt Corstius vorig jaar zijn #MeToo-verhaal deed, werd Van Dams naam niet genoemd. Peter Plasman, de advocaat van Van Dam, beschuldigt Brandt Corstius van een bewuste strategie om de naam van de televisieproducent publiek te maken. „Iedereen die meent dat Brandt Corstius niet heeft gewild dat de naam van Gijs van Dam bekend werd is naïef, goedgelovig en weet niet hoe het er in medialand aan toegaat; of doet alsof”, zei Plasman tegen HP/De Tijd.

Van Dam zelf zegt „geschokt” te zijn. „Brandt Corstius heeft een anoniem stuk geschreven en vervolgens vóór publicatie actief mensen gebeld en mijn naam genoemd, zo blijkt uit het politieverhoor.”

Brandt Corstius’ advocaat Nico Meijering bevestigde dat de presentator een aantal intimi voorafgaand aan de publicatie in Trouw informeerde over de identiteit van Van Dam. „Het ging naast die intimi om twee medewerkers van Barend & Van Dorp die nog niet op de hoogte waren en het was juist aangewezen om van die zijde speculeren te voorkomen of vóór te zijn.” Meijering heeft het over ’krokodillentranen’ bij Van Dam en zijn advocaat.

De tv-producent blikt in een interview met het tijdschrift voor het eerst terug op de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Hij zat wekenlang ondergedoken, kreeg paniekaanvallen en zag zelfmoord als enige oplossing. Hij moet zijn bedrijf opnieuw opbouwen en zegt nooit meer de oude te worden. Lees ook het verhaal in De Telegraaf vandaag.