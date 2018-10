’Taylor Swift was zo fantastisch met mijn autistische zoontje’

Uiteraard volgde er ook een bijzondere backstage ontmoeting met de zangeres, meldt People Magazine. Allison postte later een bericht op de Facebook-pagina van Autism Speaks en schreef lovend over de zangeres. „Taylor Swift was zo aardig, ze was fantastisch met Jacob. Ze zag niet zijn handicap, maar puur en alleen hem.”

„Ze kwam op ooghoogte met hem zitten, zei hallo en bedankte hem dat hij naar de show gekomen was, ondanks het feit dat er voor hem veel prikkels waren vanwege het licht en geluid. Ook vond ze zijn hond Reid superschattig. Ze stelde Jacob op zijn gemak, waardoor hij ’hoi Taylor!’ zei, iets waar we de hele week op geoefend hadden. Toen er een foto werd gemaakt schrok hij van de flits waardoor hij in haar armen kroop. Hij heeft het bijna het hele concert volgehouden, echt geweldig dat ze dit voor hem en ons gedaan heeft”, aldus Allison.

De hulphond heeft een wezenlijk verschil gemaakt in het leven van Jacob. Sinds Reid in zijn leven is, is het jongetje in staat naar een supermarkt te gaan, de straat over te steken en gevaarlijke situaties te vermijden. De viervoeter wordt door moeder Allison dan ook ’een onbetaalbaar cadeau genoemd’.