Advocaten Ronaldo schepten op over ’voordelig zwijgcontract’

De advocaat van Mayorga werd in Der Spiegel al als ’onervaren’ bestempeld in dit soort zaken. Zij was gespecialiseerd in verkeersovertredingen, niet in grote zaken met beroemdheden. Dit in tegenstelling tot Ronaldo’s advocaten, die volgens juridische documenten reputatie-specialisten inschakelden om Kathryn Mayorga in de gaten te houden en verslag uit te brengen bij de voetballer.

Zij waren dan ook zeer voldaan over het bedrag van ’slechts 375.000 dollar’ waarmee ze het zwijgen van Mayorga kochten, citeert Daily Mail uit het dossier . „Een ongelooflijk voordelige overeenkomst”, mailden ze onderling, een bedrag dat Ronaldo destijds in slechts een week bij zijn voetbalclub Real Madrid verdiende.

De advocaten vergelijken dit relatief kleine bedrag met wat er anders mogelijk had kunnen gebeuren: Ronaldo had ’levenslang kunnen krijgen’ of had kunnen lijden onder ’het catastrofale effect’ dat hij niet meer in Amerika zou mogen voetballen. Met dit weekloon hadden ze ’de vernietigende impact afgewend die dergelijke claims kunnen hebben op zijn persoonlijke en professionele reputatie’. Ze roemden hun eigen werk dan ook als van ’onschatbare waarde’. „We zijn volop geslaagd in onze missie.”