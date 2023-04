Advocaat vermeende Voice-slachtoffers om tafel met Britse tak ITV

Woensdag gaf Diekstra, die de vermeende slachtoffers bijstaat, te kennen dat zij met de top van het Britse ITV in gesprek willen. Die wens ontstond naar aanleiding van het vorige week verschenen rapport over het externe onderzoek naar vermeende misstanden bij The Voice of Holland. De slachtoffers hebben „geen vertrouwen” meer in het management van de Nederlandse tak, dat de talentenjacht van RTL 4 heeft geproduceerd. Met de Britse top gaat Diekstra in gesprek over het handelen van het management in Nederland.

Advocatenkantoor Van Doorne deed in opdracht van ITV onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice. Aanleiding was een uitzending van het onlineprogramma Boos over de talentenjacht in januari vorig jaar waarin vermeende misstanden aan de kaak werden gesteld. In de vorige week gedeelde samenvatting van het onderzoeksrapport meldt het kantoor dat er meerdere gevallen van „ongepast gedrag” hebben plaatsgevonden bij de talentenjacht, maar dat er niks lijkt te zijn gedaan met de meldingen bij leidinggevenden.

De slachtoffers lieten eerder al via Diekstra weten dat ze vinden dat het verantwoordelijke Nederlandse managementteam moet aftreden.