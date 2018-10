Na Jennifer Aniston nieuwe liefde voor Justin Theroux?

De twee lijken het erg gezellig te hebben samen en het is niet voor het eerst dat de acteurs het leuk maken in de Franse hoofdstad, weet People. In mei werden de sterren al met elkaar op een jacht gespot. Ook waren ze beiden in hotel Du Cap-Eden-Roc in Antibes, vooraf aan de show van Louis Vuitton waar ze ambassadeur van zijn. Woordvoerders van de acteurs hebben nog geen commentaar gegeven aan het Amerikaanse blad.

Onlangs liet Justin Theroux in The New York Times nog weten dat hij en ex Jennifer Aniston vriendschappelijk uit elkaar zijn gegaan. In februari kondigde het stel publiekelijk het einde van hun relatie aan.

