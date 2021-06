Erik de Vogel en Caroline de Bruijn: ’GTST blijft eindeloos leuk om te doen’

„Als ze bellen voor een goede film, ben ik zeker geïnteresseerd”, zegt Erik. „Maar ik denk dat vooral makers kiezen voor de veilige optie, in die zin dat ze niet snel geneigd zijn om een acteur te casten die al jaren in een soap speelt. Er wordt erg in hokjes gedacht.”

Caroline heeft door de jaren heen een paar jeugdfilms gedaan. „Dat was een leuk uitstapje, maar in principe is het werk hetzelfde. Alleen met veel langer wachten op de set”, vertelt de actrice. „Wij hebben de mazzel dat we elke dag iets anders te spelen hebben. In een toneelstuk moet je soms wel driehonderd keer hetzelfde verhaal vertellen. Dat is bij ons niet zo. Het blijft eindeloos leuk om te doen, al jarenlang.”