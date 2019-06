’Geweld moest getoond’

Boven: Seriemoordenaar Fritz Honka (Jonas Dassler) in ’Der Goldene Handschuh.. Links schenkt hij een van zijn latere slachtoffers nog eens in.

Zum Goldenen Handschuh, een cafe in de Hamburgse wijk Sankt Pauli, was begin jaren 70 de stamkroeg van seriemoordenaar Fritz Honka. Hj bracht in die tijd minstens vier vrouwen om en zaagde hun lichamen in stukken. Cineast en stadsgenoot Fatih Akin portretteert de man en zijn daden.