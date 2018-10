Strikt Privé

Al een maand nadat schrijfster CHRISTA KROMMENHOEK, de getalenteerde dochter van KOOS en JOKE ALBERTS, begon met haar wekelijkse column in Privé, overleed haar vader. Deze week zegt ze in haar bijdrage, die ze schreef in de uren na Koos’ dood: ‘De schouders die alles in het leven konden dragen, geven het op en zakken door.’ In haar eerste weken als onze nieuwe medewerkster heeft zij de fans voorbereid op wat onvermijdelijk leek.